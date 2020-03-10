Израиль ввел двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну вплоть до 26 марта. Новые меры направлены на недопущение распространения коронавируса в стране и рассчитаны, в том числе, на туристов. Каждый въезжающий должен подтвердить, что может пройти домашний карантин в течение 14 дней. Отели для этих целей не годятся.

«В Израиле вопрос безопасности граждан страны и туристов является приоритетным. В связи с тем, что коронавирус получил широкое распространение в мире, государство решило принять беспрецедентные меры. Так, в стране отменены или перенесены на более поздний срок все крупные массовые мероприятия и собрания с участием более 5000 человек. С 9 марта 2020 года было принято решение о дополнительных мерах», – сообщил в СМИ директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль Владимир Шкляр.

Согласно распоряжению властей Израиля, все въезжающие в страну (из любой точки мира) с 20 часов 12 марта 2020 года должны подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. Распоряжение действует до 26 марта 2020 года.

Туристы, которые сейчас находятся в Израиле, или прилетят до 12 марта, могут находиться в стране, но они должны соблюдать ряд правил:

1. При появлении первых признаков респираторных заболеваний турист обязан позвонить по телефону скорой помощи 101.

2. Необходимо соблюдать строгие правила гигиены.

3. Следует избегать мест массового скопления людей, включая общественный транспорт, места отдыха и торговые центры, больницы и клиники.

4. Туристический агент или гид должны вести учет всех посещаемых туристами мест.

Кроме того, в Министерстве туризма Израиля сообщили, что закрыт въезд с территории Иордании. Туристы, у которых есть рейсы из Иордании или наоборот, туристы в Иордании, которые вылетают из Израиля, – должны отправиться на границу за 6 часов до полета с доказательством наличия авиабилетов. «Пожалуйста, постарайтесь избегать пересечения границы во избежание возможных проблем с разрешением на въезд», – обращаются к туристам в министерстве.

Добавим, что российские туроператоры пока ждут дальнейших распоряжений, чтобы понять – как действовать туристам, у которых уже приобретены туры в Израиль. Но, по всей видимости, поездки в период с 12 по 26 марта будут отменены. По каким правилам будет осуществляться возврат средств, пока неизвестно. Возможно, туристам предложат перебронировать отдых на другие направления.

Израиль, Анастасия Истомина

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