Туристам вернут деньги за несостоявшиеся туры в Израиль, либо предложат отдохнуть позже

Туристам, у которых куплены туры в Израиль с датами вылета с 12 марта, предложат перенести отдых на более поздний период, либо вернут деньги. Туроператоры говорят, что при аннуляции штрафов не будет.

Напомним, ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила единственный регулярный рейс между Екатеринбургом и Тель-Авивом, который выполнялся по четвергам. Вылеты 12, 19, 26 марта, а также 2 и 8 апреля не состоятся. Пассажиры, которые покупали билеты самостоятельно, могут оформить вынужденный возврат по месту приобретения, либо переоформить билет на другую дату или направление (с доплатой до выбранного тарифа).

Туроператоры, которые продавали туры в Израиль с перелетом на крыльях «Уральских авиалиний», тоже обещают вернуть деньги за турпакеты без штрафов.

«По отмененным рейсам мы предлагаем туристам перенести поездки на более поздний срок, либо делаем возврат стоимости тура. Если авиакомпания отменила рейсы, а отели вернули деньги, то никаких фактически понесенных расходов не возникает», – рассказали «Новому Дню» в компании «Европорт».

То же самое предлагают своим клиентам и другие туроператоры: «Интурист», TUI и другие. В некоторых случаях туристам предложат выбрать другие направления для отдыха (Иордания с вылетом из Москвы, ОАЭ и другие), но выбор – отправляться в другую страну, ждать открытия Израиля или забирать деньги – остается за туристом.

По данным, предоставленным департаментом Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, сейчас в Израиле находится порядка 84 тысяч туристов во всего мира, из них около 6,5 тысячи – россияне.

«Несмотря на дополнительные меры, связанные с карантином, все туристы продолжают свой отдых в Эйлате, на Мертвом море, в Тель-Авиве, Иерусалиме и в других популярных местах», – отметили в департаменте.

Напомним, Израиль ввел двухнедельный карантин. Все въезжающие в страну (из любой точки мира) с 20 часов 12 марта 2020 года должны подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. Распоряжение действует до 26 марта 2020 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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