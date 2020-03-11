«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Италию, Францию и Израиль из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об изменениях в полетной программе из-за распространения коронавируса в мире.

С 12 марта по 24 апреля отменены рейсы из московского аэропорта Домодедово в Венецию и Бордо. Также временно приостановлены полеты в Рим из подмосковного аэропорта Жуковский – отменены рейсы за 14.03, 18.03, 21.03, 28.03, 30.03 и с 1 по 25 апреля по понедельникам и средам.

Пассажиры с билетами на отмененные перелеты могут оформить вынужденный возврат или поменять билеты на другую дату или рейс. «Пассажиры с билетами на рейсы в остальные города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля также могут оформить вынужденный возврат по месту приобретения, либо переоформить его на другую дату или рейс», – сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Изменения также коснулись перелетов в Израиль. Напомним, с 12 марта правительство этой страны вводит обязательное согласие на двухнедельный карантин для всех прибывающих. Самоизоляция не может быть организована в отеле или любом другом жилье, которое не является частной резиденцией. Снятие ограничений зависит от развития ситуации с распространением коронавируса.

В связи с этим «Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Тель-Авив из Сочи (19-22 марта), Екатеринбурга (с 12 марта по 8 апреля), Минеральных Вод (29 марта и 2 апреля) и рейс Домодедово – Эйлат (Рамон) с 15 марта по 23 апреля. Авиакомпания разрешит пассажирам, которые вылетают в Израиль с 10 марта по 5 апреля произвести вынужденный возврат авиабилетов, перенести дату вылета на более поздний срок или поменять направление полета (с доплатой до доступного тарифа). Штрафы взиматься не будут.

Подробности об условиях переоформления билетов и возврата можно уточнить в службе поддержки по телефону *0262 (для звонков с мобильного по России), 8-800-7700-262 и +7 (499) 920-22-52 (для звонков из-за границы).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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