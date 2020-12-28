В пандемию копка могил в Екатеринбурге подорожала до 75 тысяч

В Екатеринбурге в этом году более чем в два раза подорожала услуга по копке могил. Если раньше можно было «договориться» о ценнике в 20-30 тысяч рублей, то теперь копатели берут не меньше 70-75 тысяч. При этом официально земля предоставляется бесплатно, и формально человек имеет право выбирать, кого просить выкопать яму.

«Отдала за могилку на Западном кладбище (7 ключей) 75 (!!!) тысяч. Схема простая: Земля предоставляется бесплатно. Директор кладбища весь такой правильный и законопослушный. Ну еще бы... в помещении конторки на Западном кладбище камеры висят. А вот только стоит выйти за пределы, как вам (не лично директор, конечно), «навяжут» для рытья могилки телефон своего прикормленного ИП-шника», – написала жительница Екатеринбурга на форуме e1.ru. Там же есть еще несколько подобных комментариев, оставленных в ноябре: «На Лесном кладбище захоронение стоит 70 т.р», «Похоронный бизнес, это вообще для власти позорная тема и не надо говорить, что в Екб похоронить не дорого, вырыть могилу от 60000». К декабрю ценник еще несколько подрос.

«Кто точно обогатился за год пандемии – это кладбища. Раньше копка стоила около 30 тысяч. Как это вообще устроено: земля у нас бесплатно выдается, но у кладбища стоят два вагончика, для антимонопольщиков. У нас же должна быть конкуренция, вот она и есть: два вагончика, где копают, правый и левый. В одном теперь стоимость 75 тысяч, в другом 80 тысяч, то есть вроде как выбор есть, ничего не нарушено. И альтернативы нет, раньше можно было на Радищева заплатить 9000, получить ожидание в неприличные 5 недель, но тем не менее. Сейчас или от 75 тысяч, или кремация», – рассказал «Новому Дню» предприниматель Илья Люстик. По его словам, на всем похоронном рынке от пандемии выиграли больше всего именно копщики. У ритуальных компаний прибыль падала в первом полугодии из-за отказов от прощаний и похорон с большой численностью провожающих в последний путь, многие вообще отказывались от похорон в пользу крематориев. Те, кто занимается памятниками, тоже несколько просели – это в основном летний вид работ, на них сказались ограничения.

Источник агентства в этой сфере добавил, что из-за отмены плановых операций меньше стало заказов у тех компаний, которые сотрудничают с больницами. «Но сентябрь-октябрь все выровнял», – добавил собеседник «Нового Дня».

Отметим, ранее в УФАС по Свердловской области потребовали от мэрии Екатеринбурга разработать регламент по услуге «Предоставление земельного участка для погребения умершего» и либо прописать в документе рытье могилы как обязательную часть муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для захоронения, либо исключить зависимость одного от другого, то есть допустить до этого вида работ другие компании. Установленный чиновниками порядок подразумевал, что участок на кладбище для похорон выделяли только после того, как человек заключит договор на рытье могилы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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