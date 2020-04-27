Рынок недвижимости замер на неопределенный срок: число сделок сократилось до минимума

К концу апреля число сделок купли-продажи жилья в Екатеринбурге сократилось до минимума: сейчас завершают процедуры те, кто вышел на сделку еще до введения карантинных ограничений. Новых процессов нет. И пока совершенно непонятно, когда будет оживление. «Это будет спекуляцией и гаданием – давать прогнозы в ситуации, когда мы не знаем, чего ожидать», – говорят аналитики.

Как ранее писал «Новый День», с середины марта еженедельно из базы Уральской палаты недвижимости «снималось» по 200 объявлений о продаже квартиры. То есть за 1,5 месяца база сократилась более, чем на 1000 объектов. Продавцы принимают решение отложить решение квартирного вопроса до стабилизации ситуации. К концу апреля стало очевидным, что практически все процессы на рынке недвижимости замерли. Сейчас практически нет новых сделок купли-продажи – только те, которые были начаты еще до карантинных ограничений.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, прогнозировать даже примерные даты оживления рынка пока невозможно. «Это будет спекуляцией и гаданием. Действительно, у нас нет понимания – будет ли ухудшаться или улучшаться ситуация по коронавирусу. В данный конкретный момент весь рынок недвижимости – заложник карантинных ограничений, на него не влияют объективные привычные факторы. Когда карантинные ограничения будут сняты, тогда мы сможем оперировать привычными данными: доходы населения, ипотечная ставка и так далее. Но до этого момента спрогнозировать хотя бы примерно сроки оживления рынка невозможно», – говорит Михаил Хорьков.

Сейчас, по словам аналитика, большинство и продавцов, и покупателей заняли выжидательную позицию. При этом говорить о том, что из базы данных УПН и дальше будут исчезать по 200 объявлений в неделю, тоже некорректно: те, кто хотел снять квартиру с продажи, уже сделали это. Давать сейчас советы, как действовать тем, кто хотел купить квартиру, эксперты тоже не спешат. «Таких простых советов не бывает, которые бы подошли для всех. Один случай – это когда семья покупает квартиру ребенку, который переехал в другой город и ему надо где-то жить. Другой случай – покупать квартиру «про запас». Третий случай – семья разводится и для них это жизненная необходимость выйти сейчас на рынок недвижимости. Сегодня нужно исходить, в первую очередь, из собственных планов, нежели из оценки рынка. Не пытаться выгадать и получить финансовую выгоду от сделки, – считает Михаил Хорьков. – Если нет никакой срочности, я бы наверное посмотрел на рынок, когда условия станут более понятными».

Цена на квадратные метры в Екатеринбурге за последний месяц никак не изменилась, что логично: рынок стоит – и никакого движения на нем нет. «Когда начнутся сделки, тогда и можно будет говорить о переоценке рынка. Ведь чтобы пошел процесс изменения, нужен оборот, а его нет», – отметил аналитик. Но пока УПН придерживается первоначального прогноза: скорее всего, к концу 2020 года цена на жилье на вторичном рынке снизится примерно на 10%. В первую очередь, цены упадут на сегмент жилья, которое «потеряло актуальность»: на старые дома, на квартиры в районах без развитой инфраструктуры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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