Свердловские медики бесплатно получат «Триазаверин» для профилактики коронавируса

Рост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области не исключает варианта заноса инфекции в любое медицинское учреждение региона. Перед минздравом поставлена задача организовать работу больниц таким образом, чтобы не допустить или минимизировать внутреннее распространение инфекции, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

Вице-губернатор Павел Креков отметил, что для этого принимаются дополнительные меры – строгая маршрутизация пациентов, обязательный масочный режим, термометрия всех посетителей, обеспечение медперсонала индивидуальными средствами защиты.

«У нас сегодня достаточно много бессимптомных больных, которые могут зайти и к вам домой, и в поликлинику. Это факт. Но мы не находимся в немом или робком ожидании, когда у нас все больницы от Ивделя до ОММ будут заражены. Нет, я надеюсь, такого не случится. Мы должны предпринять меры, чтобы человек при входе в медицинское учреждение не мог дальше распространить инфекцию. Сейчас каждого больного нужно воспринимать как возможного носителя инфекции. Поэтому у медиков должны быть средства защиты, мы сейчас серьезно этим занимаемся. Врачи должны профилактировать себя. Мы закупим дополнительную партию «Триазаверина» и будем бесплатно обеспечивать медиков препаратом», – сообщил Креков.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский доложил, что к приему тяжелобольных коронавирусом подготовлены пять больниц – № 2, № 14, № 24, № 40, № 6. В этих медицинских учреждений был подготовлен коечный фонд с реанимационным оборудованием, в корпусах сделали ремонт.

«По остальным больницам Екатеринбурга введены четкие ограничения, связанные с опасностью появления коронавируса. Очень много сегодня делается, чтобы внутрибольничных инфекций не было. Буквально на прошлой неделе город получил из области транш на 400 миллионов рублей. Часть этих денег будет потрачена не только на оборудование, но и на средства индивидуальной защиты, чтобы по максимуму обеспечить безопасность и пациентов и медиков», – заявил мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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