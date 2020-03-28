Свердловские власти разрешили работать 166 предприятиям

Минпром Свердловской области по согласованию с губернатором одобрил деятельность 166 предприятий в регионе, которые могут работать в «президентские» выходные, с 30 марта по 3 апреля. В перечне помимо заводов оказались предприятия малого бизнеса и ИП.

Как сообщается в документе (есть в распоряжении редакции) работать разрешено «ВИЗ-стали», Первоуральскому новотрубному заводу, предприятиям Евраза, УГМК, «ВСМПО-Ависме», «Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу», ВГОКу, Уралмашзаводу, целлюлозно-бумажным комбинатам и другим крупным предприятиям.

В перечне – несколько десятков производителей одежды, текстиля, в том числе предприятия малого бизнеса и ИП, а также компании, выпускающие спецодежду и медицинскую одноразовую одежду.

Также в список попали производители пластиковой упаковки «РПС Брамлаге Екатеринбург», ООО «Поллена», производитель лакокрасочной продукции ЗАО НПХ ВМП, производитель керамической плитки «Компания Пиастрелла», производитель детских манежей для поездов ООО «Манюни», фабрики мягких игрушек, несколько компаний по производству изделий из дерева.

Как рассказал «Новому Дню» сотрудник одного из заводов, которые будут работать, руководство выпустило приказ, согласно которому оплата будет проводиться в обычном объеме, а не в двойном. Работать будут все, включая корпоративный транспорт. Но сотрудники старше 65 лет, беременные женщины и имеющие хронические заболевания работать не будут, зарплату им сохранят. Рекомендовано перевести на удаленку тех, кого можно, сотрудникам необходимо мыть руки и избегать рукопожатий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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