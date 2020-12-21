Центробанк: 20% бизнеса на Урале скоро поднимет цены

Уральское главное управление Банка России провело опрос среди представителей бизнеса, из которого следует, что свердловчанам стоит готовиться к подорожанию товаров.

«Согласно опросам, которые проводит Уральское главное управление Банка России, в октябре треть респондентов – представителей бизнеса указывали на рост издержек, 20% собирались поднять цены в среднем на 4% в ближайшие три месяца. Это максимальные показатели за последние несколько лет», – сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления. Инфляция Уральском регионе, куда помимо УрФО входят Оренбургская область, Пермский край и республика Башкоторстан, в ноябре повысилась до 4,1%, но это ниже, чем в целом по России – 4,4%.

В Свердловской области годовая инфляция составила 3,9%. При этом цены на продукты повысились на 5,4 %, причем на фрукты и овощи – на 16%. Непродовольственные товары подорожали на 4,3%, ЖКУ – на 3,8%. Рост цен на прочие услуги составил «скромные» 1,9%, а проезд в пассажирском транспорте подешевел на 9,5%. Последнее связано с тем, что летать по-прежнему почти некуда, падает стоимость авиаперелетов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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