Фитнес-центры написали петицию Куйвашеву: «Тренеры теряют квалификацию, впадают в депрессию»

Фитнес-клубы Свердловской области и Ассоциация операторов фитнес-индустрии написали обращение губернатору региона с просьбой разрешить групповые занятия в залах. Сейчас они запрещены – допускаются только индивидуальные тренировки, а также групповые, но на свежем воздухе.

«Решения о формате открытия принимают региональные власти: ни руководство федерального Роспотребнадзора, ни федеральное министерство спорта не могут повлиять на эту ситуацию. Только губернатор Свердловской области может разрешить фитнес-клубам предоставлять услугу групповых программ! Именно поэтому мы написали открытое письмо-петицию на имя Е.В. Куйвашева с просьбой разрешить адекватное функционирование фитнес-клубов Свердловской области», – говорится в аннотации к петиции.

В письме сказано, что отрасль уже потеряла 20% игроков рынка и 30% сотрудников. «Люди пытаются выжить и переходят в другие сферы. Тренеры групповых программ не имеют возможности зарабатывать и кормить свои семьи, они теряют квалификацию, впадают в депрессию и теряют веру в будущее! Индустрия за эти месяцы понесла колоссальные убытки – почти треть от годового оборота. Таким темпами к концу 2020 года от 70% отрасли не останется и следа. Цены повысятся, профессионалы уйдут из индустрии. Операторам придется все создавать заново. И на это уйдут годы», – предупреждают авторы письма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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