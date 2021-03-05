Мораторий на банкротство бизнеса отменили. Судья и бизнес оценили перспективы

В Арбитражный суд Свердловской области в 2020 году поступило около 1600 дел о банкротстве юридических лиц – это примерно на 400 дел меньше, чем в 2019 году. Как отметил в ходе пресс-конференции зампредседателя суда Илья Чураков, одна из причин – введение субсидиарной ответственности, то есть предприниматели реже банкротят компанию, чтобы уйти от ответственности. Но еще одна причина – это введение моратория. Этот запрет перестал действовать в январе 2021 года. В январе и феврале были поданы единичные иски.

Президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Михаил Сачёв отметил, что заявления о признании компании несостоятельной чаще всего заканчивается именно банкротством, хотя в некоторых странах около трети исков оборачиваются оздоровлением. Дело в менталитете – наши бизнесмены до последнего стараются что-то сделать с имуществом, юрлицом, и когда доходит до банкротства, оздоравливать там уже нечего. И чаще других, по его мнению, банкротиться в ближайшем будущем будут пострадавшие в 2020 году отрасли – арендодатели, представители туристического рынка, те, кто что-то перепродает.

«Мораторий – это хорошо, но хотелось бы, чтоб выход из него был плавный. Все самое сложное еще впереди. В 2020 году мы научились справляться с болезнью, а последствия для бизнеса будут наблюдаться в 2021 году. Бизнес видит, что пока нет тех показателей, которые были в 2019 году, ничего не улучшается. Я думаю, что стоит готовиться к худшему, к сожалению.

Бизнесу что нужно – чтоб конечный потребитель не боялся платить деньги, приходить за товарами и услугами. Мы видим, что банки и государства делают специальные программы, есть кредитование под 7% , для пострадавших отраслей предложили кредиты под 3%, были невозвратные кредиты, чтоб сохранить коллектив, масса различных предложений поддержки. Но нам нужно восстановление платежеспособности населения, без этого никак. Когда люди перестанут бояться за завтрашний день, когда они поймут что могут тратить деньги на одежду и другие предметы не первой необходимости... Думаю, в 2020 году люди лишних затрат не делали, потому что не знали что будет дальше, как оплачивать ипотеку и так далее. Так что бизнес ждет одного – восстановления платежеспособности», – добавил председатель Свердловского регионального отделения «Опора России» Илья Тыщенко.

«Новый День», подводя экономические итоги года, рассказывал, как локдаун, обвал фондового рынка и отрицательные цены на нефть, закрытие границ спровоцировали коронакризис и для кого прошлый год оказался ужасным, а кто наоборот, смог получить сверхприбыли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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