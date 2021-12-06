В Свердловской области число дел о банкротстве за год выросло в полтора раза

В 2021 году Арбитражный суд Свердловской области получил 9868 заявлений о банкротстве – в их число попали как иски от юридических лиц, так и от ИП и физлиц. Согласно картотеке суда, за тот же период прошлого года было подано в полтора раза меньше заявлений – 6408. Для сравнения, в последний допандемийный год таких исков было чуть более пяти тысяч.

Напомним, в 2020 году с весны действовал мораторий на банкротство компаний из числа отраслей, признанных пострадавшими от пандемии. В марте этого года эксперты прогнозировали, что волна банкротства начнется в 2021 году – во-первых, из-за отмены моратория, во-вторых, в прошлом году бизнес адаптировался, пытался справиться, последствия же наблюдаются какое-то время спустя. На тот момент еще не было ясно, что приостановки работы бизнеса будут и в 2021 году: снова вводились нерабочие дни, в том числе в ноябре, в период высокой активности многих видов бизнеса. На работе предприятий сказалось и введение QR-кодов, из-за чего предприниматели уже готовы сворачивать деятельность или уходить в тень. Некоторые потеряли до 90% прибыли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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