Из-за режима проверки QR-кодов бизнес потерял в ноябре 50-90% выручки

Из-за введения системы допуска в торговые центры, салоны красоты, кино и рестораны по QR-кодам бизнес недополучит в ноябре от 50 до 90% привычной выручки, сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. Бизнес-омбудсмен Елена Артюх просит разрешить людям посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом или со справкой, доказывающей наличие антител.

Такое предложение прозвучало на заседании Общественной палаты Свердловской области, где обсуждается законопроект о введении QR-кодов в России. Представители бизнеса рассказали, что ограничения уже негативно сказались на их работе, а может быть еще хуже.

«Большинство субъектов предпринимательской деятельности понимает, что нужно противодействовать пандемии, – заметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. – Но с 30 октября по 7 ноября общепит, кинотеатры, индустрия красоты, ТРЦ говорили о спаде потребительского трафика на 60-100%. Часть из них не попали в список сфер, которым положены меры поддержки. Плюс предприниматели должны понести траты на введение систем контроля, проверочных пунктов. Нужно решить вопрос с поддержкой граждан и бизнеса, дать возможность посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом, выдавать сертификаты при наличии антител».

Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев рассказал, что за ноябрь падение выручки предпринимателей составит 50-90%

«За семь месяцев бизнес накопил долги при оттоке потребителей, они не смогут работать долгое время, большинство разорятся. Два человека на сеанс [в кинотеатре], о какой экономике может идти речь?! – возмутился Пономарев. – Государственные задачи важны, но нужно понимать и потребности малого бизнеса. Могут быть социальные последствия – это рост безработицы и отток профессиональных кадров».

Напомним, сегодня в ОП обсуждают законопроект о введении QR -кодов на транспорте и в общественных местах. Ранее представители медицинского сообщества уже высказались в пользу такого решения, поскольку это создает барьер для распространения коронавируса.

Ранее рестораторы Свердловской области написали коллективное письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить вход на предприятия общепита по QR-кодам.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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