«Они сами себе противоречат»: врачи и противники системы QR-кодов не нашли общего языка на общественных слушаниях

В Екатеринбурге в Общественной палате Свердловской области прошли общественные слушания по внесению изменений в федеральное законодательство, касающихся системы проверки QR-кодов.

В начале слушаний Владимир Винницкий, заместитель председателя ОПСО заявил, что в ведомство пришло более 500 жалоб на закон о QR-кодах: «Есть те, кто в принципе против вакцинации, они считают, что это принуждение к вакцинации и нет четкого перечня побочных эффектов вакцинации. Вторые против передачи персональных данных, третьи – заявляют о нарушении гражданских прав».

Представители общественных организаций делегировали трех представителей. По словам правозащитника Сергея Зыкова, его беспокоят все три пункта: «Принуждение к пользе – опасная тенденция. Идет нарушение конституционных прав. Помимо этого, сейчас нет достоверной статистики. Когда у нас было меньше привитых, чем сейчас, заболеваемость была ниже. Сейчас прививают, прививают, а число такое же».

Общественники предлагали увеличить сумму страховки при вакцинации, предложить ПЦР-тестирование как альтернативу прививкам.

Общественница Юлия Березина отметила, что вакцина еще экспериментальная, так как не прошла все фазы клинических испытаний, но нигде нет статистики по побочным эффектам: «Еще детскую вакцину разрабатывают. Все матери поднимутся, это не европейские женщины».

«Удивляетесь, почему люди воинственно отвечают. Потому что с самого начала такой тон властями задан. Я вот смотрю, люди поют военные песни на пикетах не просто так. У нас полтора года режим повышенной готовности. Люди дезориентированы, на этом фоне возникают теории заговора. Это результат непостоянной политики», – высказался Сергей Зыков.

При этом общественники соглашаются с представителями бизнеса. Те в свою очередь предлагают смягчить меры для малых предпринимателей, потому что многие уже на пороге банкротства. У части за ноябрь трафик упал на 100 процентов.

Многие члены общественной палаты – врачи. И они во время заседания неоднократно отмечали, что вакцинация уже доказала свою эффективность. «Да, люди, поставившие прививку, тоже болеют, но болеют реже и не так сильно. Кто защитит тех, кто вакцинирован, от тех, кто не вакцинирован? Ведь они являются переносчиками коронавируса», – заявил заслуженный врач, председатель комиссии по демографическому развитию и охране здоровья Общественной палаты Свердловской области Феликс Бадаев.



Начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин в медицинской части вопроса тоже не согласился с общественниками: «Они сами себе противоречат. Я бы хотел с ними пообщаться лично, найти нелогичность. Поправки в закон предлагаются минимальные, чтобы ограничить контакты непривитых относительно всех остальных. Исследована вакцина – да, она не прошла какие-то этапы, которые требует ВОЗ, но как можно сравнивать право на здоровье и право на высказывание своих мыслей? У меня создается впечатление, что кроме врачей никто не болеет. У нас нет времени на раздумье».

Кроме того, Олег Забродин рассказал, что 95% пациентов реанимаций в ковидариях – люди, которые не ставили прививку от коронавируса. Вакцинированные реже оказываются в тяжелом состоянии.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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