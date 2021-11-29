К Общественной палате области, где обсуждают законопроект о QR-кодах, пришли его противники (ФОТО)

К Общественной палате Свердловской области, где сегодня обсуждают федеральный законопроект о введении QR-кодов, пришли шесть его противников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, эти же люди вчера приходили на пикет по той же теме. Один из них на акции заявил, что власть обязана прислушиваться к населению, потому что ее представители – его «наймиты». Сегодня они выбрали трех представителей, которые пойдут на слушания, остальные будут морально поддерживать их снаружи. Добавим, вход в административное здание на Малышева, 101, где располагается ОП, возможен только по сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни.

Напомним, в Госдуму РФ внесены законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте и общественных местах. До середины декабря региональные парламенты должны дать отзывы на федеральные инициативы. Пока планируется, что свердловские депутаты рассмотрят законопроекты о QR-кодах 7 декабря, опираясь также на мнение областной общественной палаты. При этом в свердловском заксобрании не планируют усиливать меры безопасности после инцидента в Челябинске – там толпа противников QR-кодов пыталась прорваться сквозь охрану на заседание депутатов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Евгения Вирачева

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