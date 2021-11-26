российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 ноября 2021, 12:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловские общественники обсудят законы о QR-кодах в режиме онлайн

В общественной палате Свердловской области пройдут слушания на тему федеральных законопроектов о введении системы QR-кодов в России. Заседание состоится 29 ноября в 14:00, но резонансное обсуждение пройдет в режиме онлайн. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на платформе Zoom.

Решение общественной палаты вызвало негодование противников QR-кодов, которые планировали прийти лично на общественные слушания. Однако вход в административное здание на Малышева, 101, где располагается ОП, возможен только по сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни. Поэтому сейчас активисты обсуждают вариант прийти к зданию общественной палаты и смотреть трансляцию на улице. Отметим, что накануне заседания ОП они планируют провести согласованный массовый пикет в Екатеринбурге.

Напомним, в Госдуму РФ внесены законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте и общественных местах. До середины декабря региональные парламенты должны дать отзывы на федеральные инициативы. Свердловские депутаты рассмотрят законопроекты о QR-кодах 7 декабря, опираясь также на мнение областной общественной палаты. При этом в свердловском заксобрании не планируют усиливать меры безопасности после инцидента в Челябинске – там толпа противников QR-кодов пыталась прорваться сквозь охрану на заседание депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

В Благовещенске для посещения строймагазина понадобится QR-код / Если «Лайт», то плюс полгода, а если V? Разбираемся, на сколько продлевают QR-коды после ревакцинации / Американский бизнес просит власти одобрить «Спутник V» / Нижегородским гостиницам, музеям и общепиту позволили работать без QR-кодов / Родители просят пустить их на детские утренники по QR-кодам, но оперштаб вопрос еще не рассматривал / Парламент Северной Осетии первым в России отказался одобрить законопроект о QR-кодах / В заксо назвали ответственных за рассмотрение законопроекта о QR-кодах / В свердловском заксобрании не будут усиливать меры безопасности после штурма противниками QR-кодов челябинского заксо (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, QR-код,