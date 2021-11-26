Свердловские общественники обсудят законы о QR-кодах в режиме онлайн

В общественной палате Свердловской области пройдут слушания на тему федеральных законопроектов о введении системы QR-кодов в России. Заседание состоится 29 ноября в 14:00, но резонансное обсуждение пройдет в режиме онлайн. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на платформе Zoom.

Решение общественной палаты вызвало негодование противников QR-кодов, которые планировали прийти лично на общественные слушания. Однако вход в административное здание на Малышева, 101, где располагается ОП, возможен только по сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни. Поэтому сейчас активисты обсуждают вариант прийти к зданию общественной палаты и смотреть трансляцию на улице. Отметим, что накануне заседания ОП они планируют провести согласованный массовый пикет в Екатеринбурге.

Напомним, в Госдуму РФ внесены законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте и общественных местах. До середины декабря региональные парламенты должны дать отзывы на федеральные инициативы. Свердловские депутаты рассмотрят законопроекты о QR-кодах 7 декабря, опираясь также на мнение областной общественной палаты. При этом в свердловском заксобрании не планируют усиливать меры безопасности после инцидента в Челябинске – там толпа противников QR-кодов пыталась прорваться сквозь охрану на заседание депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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