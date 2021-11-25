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Протесты против QR-кодов

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Четверг, 25 ноября 2021, 14:20 мск

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В свердловском заксобрании не будут усиливать меры безопасности после штурма противниками QR-кодов челябинского заксо

В свердловском законодательном собрании не будут усиливать меры безопасности и увеличивать количество охранников в связи со штурмом заксо в Челябинске. Об этом «Новому Дню» рассказала спикер ЗССО Людмила Бабушкина. «Все меры, какие имеются, определены указом губернатора, нормативными документами Роспотребнадзора, и мы их выполняем», – сказала она, подчеркнув, что в заксобрание могут войти только люди, у которых есть QR-коды переболевших или привитых от коронавируса, а также граждане со справками о перенесенном заболевании, поставленной прививке, либо же с медотводом и действующим отрицательным ПЦР-тестом.

Напомним, сегодня в Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в заксобрание региона. В это время депутаты рассматривали два федеральных законопроекта, которые как раз касаются легитимизации QR-кодов. Штурмовавшие заксобрание пытались прорваться внутрь, но их сдерживала охрана. Не обошлось без рукоприкладства со стороны женщин-протестующих. Они били и толкали чоповцев. В пресс-службе южноуральского заксобрания сообщили, что граждан не пустили на заседание, потому что они не подавали за пять дней заявку на участие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / QR-код

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