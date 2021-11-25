В заксо назвали ответственных за рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Федеральные законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте и при допуске граждан в общественные места свердловское заксо рассмотрит на пленарном заседании 7 декабря. Такое решение принято сегодня на заседании совета регионального представительного органа.

Перед этим свое заключение на законопроект даст профильный комитет по социальной политике. Как сообщил «Новому Дню» председатель этого комитета Вячеслав Погудин, он соберется во вторник, 30 ноября.

Также курировать рассмотрение законопроекта будет первый вице-спикер Аркадий Чернецкий, который отвечает за взаимодействие региональных депутатов с Госдумой и Советом Федерации.

Как уже сообщал «Новый День», в свердловском заксо не планируют усиливать меры безопасности и увеличивать количество охранников в связи со штурмом заксо в Челябинске. Об этом «Новому Дню» рассказала спикер ЗССО Людмила Бабушкина. «Все меры, какие имеются, определены указом губернатора, нормативными документами Роспотребнадзора, и мы их выполняем», – сказала она. Напомним, сегодня в Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в заксобрание региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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