Общественники из Нижнего Тагила передали в заксо подписи против введения QR-кодов

Общественники из Нижнего Тагила передали депутату Законодательного собрания Свердловской области Армену Карапетяну коллективное обращение с 319 подписями против принятия законопроекта о введении QR-кодов. Парламентарий представляет Верхнюю Пышму, но из тагильских депутатов к людям никто не вышел.

Подписи собрали на митинге, который прошел в Нижнем Тагиле в эту субботу. «Эти подписи буквально за час мы собрали (на субботней акции). К нам еще коммунисты присоединились, попросили их подписи в наш список включить, но их штук 20 примерно», – сообщила «Новому Дню» одна из организаторов протестной акции, лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева.

Завтра свердловское законодательное собрание рассмотрит на пленарном заседании федеральные законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте и при допуске граждан в общественные места.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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