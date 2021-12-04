«Вставай, Ильи Муромцы, за землю русскую!» Акция протеста против QR-кодов в Нижнем Тагиле собрала 150 человек (ФОТО)

В Нижнем Тагиле прошла акция против введения режима проверки QR-кодов в общественных местах. Как передает корреспондент «Нового Дня», в Комсомольский сквер пришло около 150 человек.

В начале акции тагильчане подписали коллективное обращение к депутатам законодательного собрания Свердловской области. Горожане требуют, чтобы народные избранники выступили против закона о QR-кодах, проект которого заксо будет рассматривать 7 декабря.

«Я против насильственной вакцинации. Если допустим сейчас, то потом при рождении детям будут ставить. Зачем это? Это искусственная вещь, это заказ, зачем ввели, зачем бактериологическая война нужна? Для того чтобы уменьшить население, а оставшимся внушить, что жить они без нее не смогут», – поделилась одна из участниц.

Затем пришедшие записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину и ко всему русскому народу. «Два года нас пытаются уничтожить физически и морально. Несмотря на это больше 50% населения не хочет идти на поводу у этих планировщиков. Причем мы это делаем не сговариваясь. Почему хозяева-планировщики спешат с принятием этого закона, который отменяет наши конституционные права? Что-то прошло не так. Они реализуют свой сценарий, но снова споткнулись на нашей матушке-России: на парадоксальном и непредсказуемом мышлении русского народа. Нам не подходит западная матрица. Народ не загнать в стойло. Держитесь, други, победа не за горами, вставай, Ильи Муромцы, за землю русскую, слезайте с печи, богатыри, жены, матери. Хватит поклоняться куриным иглам и кощеевым кодам», – прозвучало в обращении.

Завершая пикет, пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и поводили хоровод. Организаторы сообщили «Новому Дню», что довольны тем, как прошла акция.

«Учитывая, что Нижний Тагил – это не Екатеринбург. Тяжело людей поднять: у всех работа, семья, дела, ипотеки. Но посмотрите, сколько пришло. Это показатель, что тема актуальна, она волнует многих. Указ губернатора есть, а закона нет, это сюрреализм какой-то», – сказала лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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