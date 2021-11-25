Дошло до драки: в Челябинске противники QR-кодов пытались вступить в диалог с областным парламентом (ВИДЕО)

Во время обсуждения в стенах южноуральского парламента федерального закона о QR-кодах в его здание попытались попасть противники нововведений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 50 активистов из Челябинска, Миасса, Чебаркуля и других территорий области пришли сегодня, 25 ноября, в здание Законодательного собрания Челябинской области.

Южноуральцы попытались пройти на заседание регионального парламента, где одним из вопросов стояло согласование поправок федерального законодательства, вводящие необходимость QR-кодов о наличии вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест, а также авиа- и междугородного транспорта. Они хотели попытаться убедить депутатов отказаться от поддержки законопроекта.

Однако на входе противников QR-кодов встретила охрана здания, наотрез отказавшаяся пропускать их дальше. Несколько мужчин заблокировали проход, при этом, по словам очевидцев, один из охранников вел себя достаточно агрессивно.

В итоге между пришедшими и охраной началась потасовка. Досталось и сотрудникам, и пришедшим выразить свою позицию южноуральцам.

Видео Валентины Волковой

Чтобы снизить накал страстей, к активистам вышел один из депутатов заксобрания. Однако убедить пришедших в том, что и их мнение будет учтено, он так и не смог. А потому через какое-то время поспешил ретироваться.

Как и ожидали активисты, их мнение при голосовании вряд ли было учтено. Южноуральские депутаты поддержали федеральный законопроект. Против проголосовали лишь семь парламентариев, еще трое воздержались.

Между тем, стало известно, что одну из активисток задержала полиция. Ее обвинили в нарушении правила проведения одиночных пикетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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