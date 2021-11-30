После «штурма» 25 ноября в южноуральском парламенте начали искать «крайних»

Новое руководство Законодательного собрания Челябинской области активно ищет тех, на кого можно свалить вину за драку, завязавшуюся между охраной парламента и противниками QR-кодов.

Как сообщал ранее «Новый День», скандал разразился 25 ноября, когда депутаты регионального парламента обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

Во время заседания в фойе законодательного собрания пришли несколько десятков противников нового законопроекта, решившие донести до парламентариев свою точку зрения. Однако пройти дальше проходной им не дали: охрана заблокировала вход. Пообщавшись с несколькими выходившими к ним депутатами, южноуральцы попытались-таки прорваться в помещение, завязалась потасовка с охранниками, во время которой досталось как сотрудникам заксобрания, так и противникам кодирования.

О произошедшем сразу стало известно в Кремле, и «штурм» заксобрания даже вынужден был прокомментировать пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

А руководство южноуральского парламента весьма оперативно начало поиск «виновных». Как рассказала агентству депутат законодательного собрания Ольга Мухометьярова, уже на следующий день новоиспеченный спикер ЗСО Александр Лазарев направил на рассмотрение парламентского комитета по регламенту и этике заявление заместителя начальника управления делами ЗСО Александра Кукиса. Из бумаги следовало, что якобы именно после того, как Мухометьярова пообщалась с пришедшими, они ринулись напролом.

«Одного только он не написал, что после меня к людям обращался депутат Виталий Пашин, на видео снимала представительница пресс-службы и выходил сам Кукис», – заявила парламентарий.

По словам Ольги Мухометьяровой, давление на нее руководство Заксобрания начало оказывать еще до голосования по спорному законопроекту. Ей прозрачно намекнули, что, если она хочет сохранить статус депутата на освобожденной основе, то должна прислушиваться к позиции руководства парламента (руководителей даже не смутило, что вся фракция «Справедливой России – За Правду», членом которой она является, голосовала против законотворческой инициативы).

«Руководство Государственной Думы направило законопроекта в регионы, чтобы депутаты региональных парламентов обсудили его со своими избирателями. Но я лично особенных обсуждений у нас в области не заметила! – возмущается парламентарий. – Более того, у меня сложилось впечатление, что многие депутаты даже не знали, сколько обращений по этому документу к ним поступило. Например, мне обращения из общественной приемной законодательного собрания направили уже после голосования. Я общалась с коллегами, и многие тоже рассказали, что получили обращения уже после того, как заседание закончилось».

Ольга Мухометьярова обратилась к руководству парламента с просьбой направить ей все документы по возникшему вопросу, чтобы подготовить собственное аргументированное мнение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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