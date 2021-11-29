Главврач ковидария: 95% пациентов реанимации не вакцинированы от Covid-19

Начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин рассказал, что 95% пациентов реанимаций в ковидариях – люди, которые не ставили прививку от коронавируса. Вакцинированные реже оказываются в тяжелом состоянии.

«В реанимациях Екатеринбурга и области лежит около 95% пациентов, которые не привились», – заявил Олег Забродин на заседании Общественной палаты Свердловской области, где сегодня рассматривают обращения противников QR-кодирования.

Зампред ОП Владимир Винницкий добавил, что и среди госпитализированных подавляющее большинство – не привиты. По его данным, это до 95-97% пациентов стационаров.

Многие члены ОП – врачи. И они во время заседания неоднократно отмечали, что вакцинация уже доказала свой эффект. «Да, люди, поставившие прививку, тоже болеют, но болеют реже и не так сильно. Кто защитит тех, кто вакцинирован, от тех, кто не вакцинирован? Ведь они являются переносчиками коронавируса», – заявил заслуженный врач, председатель комиссии по демографическому развитию и охране здоровья Общественной палаты Свердловской области Феликс Бадаев.

Олег Забродин тоже не поддерживает противников QR-кодов и вакцинации. «Давайте будем доверять специалистам. Наличие вируса – факт подтвержденный. Кто испытывает неодобрение [к введению вакцинации и QR-кодов], тем нужно понять: государство сейчас обеспечивает санэпидемиологическую охрану, чтобы локализовать развитие источников заражения. Также государство должно создать массовый иммунитет», – отметил Олег Забродин.

Ранее данными о количестве тяжелых случаев среди вакцинированных делился главврач другого ковидария – горбольницы №24. Алексей Малинкин в течение двух недель считал сколько вакцинированных, тяжело болеющих и умерших среди привившихся. Оказалось, что из всех пациентов стационара более 90% не были привиты. Умерли за 14 дней 91 пациент с коронавирусом, и только один был привит (у мужчины были серьезные сопутствующие заболевания). Из 60 пациентов реанимаций был лишь один человек после вакцины.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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