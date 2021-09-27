Из всех госпитализированных в ковидарий больницы №24 – 10% были привиты от Covid-19

Главврач больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин подвел итоги двухнедельного челленджа, в рамках которого он каждый день публиковал данные по госпитализациям и смертности от коронавируса среди привитых и непривитых пациентов. По данным медика, за все время наблюдения 10% от общего числа попавших на больничную койку были привиты. Но они переносили коронавирус легче. За две недели в реанимациях единовременно оказывалось не более одного человека, прошедшего вакцинацию. В то время как из непривитых пациентов в реанимацию попадали до 61 человека.

За все это время в ковидарии ГКБ №24 от Covid-19 скончался 91 пациент. И только один из них был привит – о пожилом мужчине с тяжелым хроническим заболеваением мы писали ранее.

«Болеют ли ковидом привитые? Да. Примерно 10% от всех госпитализированных у нас были вакцинированы. Умирают ли? Крайне редко умирают. Всего 1%», – прокомментировал Алексей Малинкин результаты челленджа в своем инстаграм.

Как ранее писал «Новый День», смертность от Covid-19 в регионе возросла. В день фиксируется от 30 до 40 летальных исходов. Ранее представители оперштаба говорили, что причин две: более тяжелое течение нового штамма и долгая пандемия – некоторые люди давно находились в тяжелом состоянии, и ресурсы организма уже исчерпаны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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