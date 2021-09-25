Новый антирекорд: в Свердловской области от коронавируса умерли 40 человек за сутки

На Среднем Урале за сутки от коронавируса умерли 40 человек – это новый антирекорд. За тот же период выявлено 518 новых случаев Covid-19, что тоже больше, чем в минувшие несколько дней.

По данным регионального оперштаба, состояние 683 госпитализированных – тяжелое, из них 409 находятся в реанимациях, 327 – на ИВЛ. Еще 4 419 человек в больницах – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Количество смертей снова начало расти. Всего с начала пандемии в Свердловской области от Covid-19 умерли 6 089 человек.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков говорил, что высокая смертность от Covid-19 связана с распространением штамма «дельта», который больные переносят хуже.

«Во-первых, этот штамм переносится людьми тяжелее, чем все предыдущие, – сказал он. – Во-вторых, многие больные находятся в тяжелом состоянии, и у организма не остается ресурсов. Чем дольше идет волна коронавируса, тем больше смертельных случаев. Смертность по региону, конечно, выше, чем была в прошлый раз. Но в сравнении с другими регионами у нас смертность чуть ниже, чем в среднем по России».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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