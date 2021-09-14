Вице-губернатор назвал две причины высокой смертности от Covid-19

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба объяснил, что высокая смертность от Covid-19 связана с распространением штамма «дельта», который больные переносят хуже.

«Во-первых, этот штамм переносится людьми тяжелее, чем все предыдущие, – сказал он. – Во-вторых, многие больные находятся в тяжелом состоянии, и у организма не остается ресурсов. Чем дольше идет волна коронавируса, тем больше смертельных случаев. Смертность по региону, конечно, выше, чем была в прошлый раз. Но в сравнении с другими регионами у нас смертность чуть ниже, чем в среднем по России».

Вице-губернатор подчеркнул, что спрогнозировать, какой штамм будет преобладать над остальными в следующую коронавирусную волну, невозможно. Поэтому лучшим спасением от заражения Креков вновь назвал вакцинацию.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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