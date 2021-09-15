В Свердловской области за сутки от Covid-19 умерли 38 человек

В Свердловской области зарегистрирован новый суточный рекорд по смертности от коронавируса. Скончались 38 человек, с начала пандемии – 5719.

Кроме того, выявлено еще 502 новых случая заболевания, из них 173 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 131 217.

Состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжелое, 394 из них находятся в реанимации, в том числе 306 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 4015. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Как уже сообщал «Новый День», вчера на брифинге замгубернатора Павел Креков объяснил, что высокая смертность от Covid-19 связана с распространением штамма «дельта», который больные переносят хуже. «Во-первых, этот штамм переносится людьми тяжелее, чем все предыдущие, – сказал он. – Во-вторых, многие больные находятся в тяжелом состоянии, и у организма не остается ресурсов. Чем дольше идет волна коронавируса, тем больше смертельных случаев».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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