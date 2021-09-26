В больнице №24 от коронавируса впервые скончался привитый «Спутником V» пациент

Главврач больницы №24 сообщил, что сегодня от коронавируса умер пациент преклонного возраста, который три месяца назад закончил полный курс вакцинации «Спутником V». У него была хроническая недостаточность мозгового кровообращения.

Главврач Алексей Малинкин в течение месяца в своем инстаграме размещал данные по больнице №24, которая принимает больных коронавирусом. Этим проектом доктор хотел наглядно продемонстрировать, что привитые люди гораздо реже попадают на больничную койку, еще реже – в реанимацию. До сегодняшнего дня среди умерших от Covid-19 в ГКБ №24 не было ни одного вакцинированного, хотя ежедневно в статистику попадало до десяти смертей от коронавируса. Но сегодня, за день до завершения проекта, Малинкин опубликовал печальный пост.

«1 день до завершения проекта. К сожалению 1 вакцинированный пациент, который находился в РАО (в реанимации, – прим. ред.) скончался. Вакцинация 3 месяца назад. Спутник V. Тяжёлая дисциркуляторная энцефалопатия (хроническая недостаточность мозгового кровообращения, – прим. ред.) и возраст», – прокомментировал Алексей Малинкин.

Всего в больнице сейчас 414 пациентов с коронавирусом. За сутки поступили 24 человека, из них 7 – привитые. В реанимациях находится 59 человек, вакцинированных среди них сейчас нет.

Как ранее писал «Новый День», смертность от Covid-19 в регионе возросла. В день фиксируется от 30 до 40 летальных исходов. Ранее представители оперштаба говорили, что причин две: более тяжелое течение нового штамма и долгая пандемия – некоторые люди давно находились в тяжелом состоянии, и ресурсы организма уже исчерпаны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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