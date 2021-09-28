Креков: «Мы практически не фиксируем летальных исходов у привитых от коронавируса»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков не смог назвать точную цифру вакцинированных пациентов, скончавшихся от коронавируса. «То, что мы обсуждаем единичные случаи [смерти], – косвенное подтверждение эффективности вакцинации. Мы практически не фиксируем летальных исходов у привитых», – прокомментировал чиновник недавнюю смерть вакцинированного больного в Екатеринбурге.

Как ранее писал «Новый День», в ковидарии больницы №24 от Covid-19 скончался пожилой мужчина, который три месяца назад закончил курс вакцинации «Спутником V». По данным врачей, у него было серьезное хроническое заболевание – нарушение кровообращения мозга, а также солидный возраст. Всего за последние две недели в госпитале умер 91 пациент, среди них привит был лишь один.

«Надо понимать, что когда у нас количество вакцинированных перевалило далеко за 1 миллион человек, вполне понятно, что с людьми могут произойти и неприятные вещи. Начиная от того, что они могут серьезно заболеть, попасть в аварию. Среди привитых есть те, кто имеет онкологические проблемы, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой системы. И, говоря о смерти того привитого пациента, у него было огромное количество сопутствующих заболеваний. Применительно к его смерти вакцина не имеет никакого отношения», – рассказал Павел Креков.

Заместитель губернатора в очередной раз прокомментировал и возросшую в регионе смертность. «Количество заболевших ковидом сегодня значительно больше. Каждая последующая волна, как мы ее условно называем, она, к сожалению, более многочисленна и более тяжелая. Да, болеет больше людей. Вирус стал более тяжелым. Тот штамм, который доминирует, он увеличивает количество летальных исходов», – отметил Павел Креков.

Напомним, в Свердловской области за последние сутки от Covid-19 умерли 40 человек. До этого несколько дней подряд умирали по 38-40.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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