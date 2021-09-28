В Свердловской области – еще 40 смертей от коронавируса

На Среднем Урале повторился антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов. Новых заболевших – 518.

По данным регионального оперштаба, в тяжелом состоянии находятся 707 пациентов больниц, в том числе 427 – в реанимациях, 325 – на ИВЛ. Это больше, чем было на предыдущей неделе. В состоянии средней тяжести – еще 4 645 человек.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрированj 137 881 случай Covid-19, умерли от коронавирусной инфекции 6 206 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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