«Выручка снизилась на 50%»: свердловские рестораторы просят Куйвашева отменить QR-коды

Рестораторы Свердловской области написали коллективное письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить вход в предприятия общепита по QR-кодам. Копия документа направлена полпреду президента Владимиру Якушеву. Под обращением подписался президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев и представители более 80 ресторанов и кафе.

Рестораторы пишут: «Мы, представители индустрии питания, ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало «разменной монетой» в борьбе с эпидемией на территории нашей области! В результате принятых решений по введению обязательного использования QR-кодов выручка в предприятиях общественного питания в период с 30.10.2021 по 15.11.2021 снизилась в среднем на 50%, в то время как статистика по заболеваемости в области остается на высоком уровне. Невольно напрашивается вывод, что введенные ограничения не оказали никакого влияния на распространение заболеваемости».

Авторы коллективного письма недоумевают: если теперь в заведения общепита могут попасть только те, кто уже переболел коронавирусом или вакцинирован, то зачем нужны ограничения на работу ресторанов и баров с 23-00 до 06-00, а также норматив «по 4 квадратных метра на посетителя». Они также указывают на серьезные последствия этих ограничений: в области действует более 7000 предприятий общепита, на которых работают десятки тысяч людей. Если система QR-кодов продержится больше месяца, пишут рестораторы, то число заведений начнет «сокращаться в геометрической прогрессии». Повысится социальная напряженность и безработица, на улице окажется большое количество профессиональных кадров. Губернатора просят отменить вход в рестораны и кафе по QR-кодам, а также разрешить им работать по ночам.

Отметим, недавно, по данным СМИ, с аналогичной просьбой к Евгению Куйвашеву обратились владельцы торговых центров во время закрытой встречи, но понимания с властями они не достигли. Сегодня утром пресс-служба министерства АПК и потребительского рынка области разослала пресс-релиз, в котором заявила, что «покупательский трафик торговых центров в регионе постепенно восстановился с момента введения QR-кодов». «Минсельхоз ведет постоянный диалог с торговыми центрами, мы мониторим ситуацию. Руководители рассказывают, что покупатели возвращаются», – заявил министр АПК и потребительского рынка региона Артём Бахтерев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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