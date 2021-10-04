«Мы находимся в состоянии ожидания», – сотрудники ресторанов и кафе о QR-пропусках

Сотрудники ресторанов Екатеринбурга ничего не знают про обязательные для посещения QR-коды, подтверждающие вакцинацию от Covid-19.

Корреспондент «Нового Дня» обошла несколько городских ресторанов разного формата и выяснила, что пока в заведениях не знают о ковид-фри зонах.

Сотрудник ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» на улице Щербакова, 2, сообщил, что пока для посетителей вход открыт во все рестораны этой франшизы. «Видел новость про то, что губернатор собирается ввести обязательную вакцинацию, – делится с «Новым Днем» кассир Павел. – Но там ничего конкретного не сказано, ни по срокам, ни по дальнейшим правилам. Поэтому пока вообще непонятно, как будет действовать эта система».

Аналогичный ответ мы получили в ресторанах быстрого питания «Макдональдс» и KFC. «Я думаю, это очередное запугивание, – сказал сотрудник кухни ресторана KFC Роман. – Уже сто раз говорили, чтобы больше людей шло на прививку. Ну ведь если у вас нет прививки от гриппа, вас пускают в любое место? Ковид, как по мне, то же самое, и это выбор каждого».

Администратор зала ресторана King Kong в ТРЦ «Гринвич» Евгения Попова сообщила «Новому Дню», что конкретной информации в ресторан не поступало, поэтому вход доступен для всех посетителей. Сначала Евгения удивилась, так как не слышала про проверку QR-кодов при посещении общественного места, а затем удалилась, чтобы уточнить информацию у начальства.

«Вот, мне распечатали документы по обязательной вакцинации для сотрудников, – сообщила «Новому Дню» вернувшаяся Евгения. – А согласно другому документу, список «ковидных зон» и сроки их существования определят на следующей неделе. То есть сейчас мы находимся в состоянии ожидания, на этой неделе все будет известно. Как только появится более конкретная информация по срокам и проведению, я обязательно вам позвоню».

Официант ресторана «Большие тарелки» Данила сказал «Новому Дню», что если закон об обязательной вакцинации все же будет принят, то это существенно скажется на выручке. «Когда началась пандемия, я потерял работу официанта в ресторане, потому что начальнику просто нечем было мне платить, – сказал Данила. – Сейчас я очень волнуюсь, потому что не хочу опять остаться без денег. Надеюсь, все останется как есть».

Как ранее писал «Новый День», в конце прошлой недели Евгений Куйвашев анонсировал режим проверки QR-кодов при посещении зон, свободных от Covid-19.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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