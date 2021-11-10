Итоги нерабочих дней и QR-кодирования: бизнес закрывается или уходит в тень

Нерабочие дни и введение режима проверки QR-кодов смертельны для малого и среднего бизнеса, им приходится чуть ли не хуже, чем в первую волну пандемии. Вероятно, около 20% компаний вскоре закроются, и уже идет массовый переход в теневой сектор.

«У малого и среднего бизнеса нет таких ресурсов и запасов, как у крупного, по ним все введения ударяют сильнее. Сравнивать ситуацию с нерабочими днями в 2020 году нельзя, там мы вышли из нерабочих дней в майские праздники и в лето, там нет деловой активности. А сейчас главная опасность, что мы уходим [в режим ограничений] в самые пиковые месяцы, где самая повышенная активность, это самые денежные месяцы», – рассказал сегодня на пресс-конференции Илья Тыщенко, председатель Свердловского регионального отделения «Опоры России».

Последнее он продемонстрировал в цифрах. В нерабочую неделю трафик и доходность у малого и среднего бизнеса снизилась на 50%, сейчас, когда режим нерабочих дней сняли, но оставили режим проверки QR-кодов, обороты по сравнению с прошлой неделей выросли на 30-40%. Казалось бы, общее падение не такое уж и большое. Но – ноябрь и декабрь не зря называют месяцами, которые весь год кормят. Сейчас должен идти рост в прибыли на 30-50%, и с этих позиций падение по доходам у бизнеса очень сильное. «Нельзя на плечи бизнеса перекладывать QR-кодирование, надо сначала достичь 80% вакцинированности, а потом уже вводить коды», – заметил Тыщенко.

Вторая проблема – почти полное отсутствие мер поддержки: федеральных мало, региональных вовсе нет. Причем даже льготный кредит многие не могут получить, потому что многие отрасли перестали считаться понесшими убытки. В 2020 году, во время локдауна, торговые точки были закрыты, бизнес признали потерпевшей отраслью. А сейчас локдауна нет, малые и средние предприятия работают и уже не признаются пострадавшими. Хотя несут убытки. Например, в ТЦ «Глобус» из трех входов работает только один – не хватает поверяльщиков кодов. Из-за этого закрылись несколько торговых точек – они оказались в тупиковой, непроходной зоне.

«Нельзя говорить, что какой-то там Иванов недополучил какую-то там свою прибыль. Надо смотреть в комплексе. У этого Иванова работает человек 100, которые не получили зарплату, не принесли еду детям, не поехали отдыхать», – отметил Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения «Деловая Россия».

По мнению Тыщенко, после всех введенных ограничений закрыться может 15-20% бизнеса. Многие сферы будут переходить в теневой сектор. Например, там может оказаться вся индустрия красоты – парикмахерские и маникюрные салоны из подотчетных ООО и ИП перепрофилируются в самозанятые, которых почти никто не проверяет, это делалось из-за налогов, теперь есть и другой аргумент. «Всю сферу [индустрии красоты] можем потерять. Бары, рестораны, кафе, какие-то магазины – все, кто может повесить табличку «Закрыто» и работать с черного хода за наличку. Потому что им нельзя не работать», – добавил Тыщенко.

Добавим, несколько более оптимистичный взгляд у первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александра Породнова. Для крупного бизнеса, по его словам, 2021 год однозначно понятнее, чем 2020-й, и экономически будет однозначно не хуже. К тому же в Свердловской области не вводили полный локдаун и не стали продлевать нерабочую неделю, как это сделали некоторые соседние регионы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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