Количество безработных за год выросло в шесть раз – с 20 до 120 тысяч человек

В Свердловской области количество безработных за год выросло почти в шесть раз. Если год назад в центрах занятости официально были зарегистрированы чуть более 22 тысяч человек, сегодня таких – почти 120 тысяч.

«Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 октября 2020 года составила 119 832 человека (на 01.10.2019 – 22 171 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2020 года составил 5,65% (на 01.10.2019 – 1,03%)», – сообщает министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Ранее в подробном интервью РИА «Новый День» директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов говорил, что раньше никогда такой ситуации на рынке труда не было. По мнению Антонова, две трети из этих 120 тысяч – это наемные сотрудники, которые остались без работы. Больше всего безработных фиксируют в крупных городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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