В Свердловской области в пять раз больше безработных, чем до пандемии

В период пандемии безработица достигла критического уровня – на конец 2020 года было зарегистрировано 122 тысячи безработных свердловчан. Сейчас ситуация значительно улучшилась. По данным Свердловскстата, уровень безработицы несколько снизился, и теперь он составляет 102 тысячи человек. При этом общая численность рабочей силы осталась на прежнем уровне – 2,1 миллиона человек.

Уровень безработицы по-прежнему высок и составляет 4,8%. При этом еще в ноябре 2020 он составлял 5,7%. Процент безработных сократился и в сельской местности, хотя не так значительно – с 8,5% до 7,5%.

Отметим, показатели по-прежнему далеки от допандемийного уровня. Как ранее писал Новый День, количество безработных за 2020 год выросло в 6 раз – с 22 тысяч человек (на конец 2019) до 120 тыс.

Правительство Свердловской области рассчитывает, что прежний уровень безработицы полностью восстановится только к 2023 году.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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