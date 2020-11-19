Мэрия Екатеринбурга пообещала горожанам рост средней зарплаты до 57,5 тысяч рублей и снижение безработицы

Администрация Екатеринбурга подсчитала, что в следующем году горожан ждет рост зарплаты и снижение безработицы несмотря на то, что пандемия не закончилась. Как сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин, в следующем году средняя зарплата вырастет до 57 586 тысяч рублей, а безработица снизится с 6,5 % до 2 %. Реальная зарплата вырастет не менее чем на 1,5 %. К концу 2023 года средняя зарплата превысит 69 тысяч рублей. Такое заявление он сделал сегодня на совместном заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Депутаты же в реальности цифр, которые заложены в проект бюджета на следующий год, засомневались. Роман Ступников попросил уточнить: как будут расти зарплаты, если пандемия сказывается на безработице и мэрия фиксирует падение инвестиционных составляющих? На это Прядеин заметил, что безработица в этом году выросла потому, что вырос размер пособий, на учет встали те, кто и раньше не работал, но не регистрировался в качестве безработного из-за невысокой суммы пособия. «Рост безработицы есть, но небольшой, острой проблемы в этом не видим», – заметил чиновник. Депутат Владимир Крицкий поинтересовался, за счет чего мэрия планирует в три раза сократить безработицу. На это Прядеин сообщил, что срок выплаты максимально высоких пособий вышел, «люди начнут выбывать из этой очереди».

Добавим, в целом по Свердловской области безработица за год выросла в шесть раз. В интервью «Новому Дню» директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов говорил, что этот кризис – это кризис мегаполисов, работу теряют молодые люди с гуманитарным образованием, проседает сфера услуг. По данным рейтинга РИА «Новости», средняя зарплата в первом полугодии этого года в Екатеринбурге составила 48,6 тысячи рублей. Александр Высокинский за этот же период насчитал среднюю зарплату почти в 56 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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