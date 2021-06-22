Орлов: в Екатеринбурге за год пандемии выросла средняя зарплата

В Екатеринбургской гордуме сегодня с отчетом о работе за год выступает мэр Алексей Орлов. Он рассказал, что за прошлый год в городе выросла средняя зарплата. В среднем екатеринбуржец зарабатывает 57 892 рубля, это 105,6 % к уровню предыдущего года. В Свердловской области средняя зарплата составляет 48 026 рубля, а в целом по России – 51 083 рубля.

Добавим, год назад в мэрии говорили, что в 2021 году средняя зарплата вырастет до 57 586 тысяч рублей, а к концу 2023 года превысит 69 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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