Высокинский: средняя зарплата в Екатеринбурге составляет почти 56 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в Екатеринбурге в первом полугодии 2020 года составила 55 939 рублей. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции, на которой он подводит итоги двухлетнего управления городом. Согласно данным администрации, за январь-июль реальная зарплата горожан выросла на 2,5%.
Отметим, в Свердловской области уровень средних зарплат намного ниже. В июне 2020 года житель области зарабатывал в среднем 44 тысячи рублей.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 30.09.20
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