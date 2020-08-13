Количество безработных в Свердловской области каждый день увеличивается на 700 человек

В Свердловской области ежедневно увеличивается количество вновь зарегистрированных безработных – цифра растет на 700-750 человек в сутки. Если в начале года на учете стояли 23 тысячи человек, то сейчас – 112 тысяч. И предпосылок для улучшения ситуации нет, считают эксперты.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, сегодня официально зарегистрированы в службе занятости 111 929 человек.

«Почти 40% – это люди, которые уволились по собственному желанию, потому что их не устраивали условия труда или уровень зарплаты. В основном это работники торговли, общепита, гостиничного бизнеса и прочих сфер услуг. Всем понятно, какая ситуация в экономике, и видим, что из этих сфер больше приходят, – рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. – Бывают сигналы, что людей вынуждают уйти, написать заявление. Мы перенаправляем их в инспекцию по труду».

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, сейчас прирост безработных – по 700-750 человек в сутки. И тенденции для улучшения ситуации нет.

«Нас беспокоит не столько нынешнее состояние, сколько перспективы. По большому счету, сейчас есть замедление процесса высвобождения людей и должен наступить некий спад. Экономика начинает оживать за счет принятых решений [о послаблении режима и возобновлении работы сфер услуг и торговли]. Запускаются бизнесы, которые были остановлены в ноль. Но, к сожалению, мы исходим из того, что спада [уровня безработицы] не будет. Будет накатывать инерционность принятия решений, будут влиять спады мировой экономики. И есть серьезные проблемы, которые могут возникнуть у предприятий, которые работают на экспорт. В таких прогнозах мы приходим к выводу, что безработица будет расти», – констатировал Беседин.

При этом эксперты отмечают, что из обратившихся в службу занятости людей много тех, кто сделал это только для получения выплат, гарантированных государством.

«Мы заходили в коронавирусную пандемию с зарегистрированными 23 тысячами безработных. Сейчас их более 111 тысячи, но это не влияние пандемии и связанных с ней экономических вещей, – считает Андрей Беседин. – Всего 36% из 111 тысяч составляют люди, которые были уволены или ушли с работы сами в связи с тем, что не устраивает уровень упавшей зарплаты. Остальные – это те, кто не работал ранее, кто был уволен до 1 марта».

Среди вновь зарегистрированных в службе занятости выявлены и 1200 человек, которые недобросовестно использовали меры поддержки. То есть они получали и увеличенные пособия по безработице, и уже успели трудоустроиться и получить зарплату. Деньги государству им придется вернуть, в отношении таких людей будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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