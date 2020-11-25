Апелляция «следователя на золотом «Лексусе» поступила в Ленинский суд

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступила апелляционная жалоба на решение мирового судьи Натальи Чехмакиной по резонансному делу о конфликте на АЗС следователя Артема Халилова и екатеринбуржца Антона Истомина. Халилов остался недоволен тем, что его обидчик был оправдан.

Как уже писал «Новый День», ссора двух водителей на заправке 8 сентября 2019 вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель золотого «Лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством. По словам истца, Истомин угрожал ему ножом.

В суде представитель прокуратуры просила для Истомина 180 часов обязательных работ, а в качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Халилова. Но на оглашении приговора судья заявила, что обвинение построено главным образом на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно. Ни один из свидетелей резонансного конфликта на заправке ножа в руках Истомина не видел. Истомин был полностью оправдан.

Дата рассмотрения апелляции, которую подал Халилов, еще не определена, но судья уже назначен – это Максим Антропов. «Новый День» писал, что летом этот судья вынес решение по делу депутата гордумы Андрея Пирожкова, которого полицейские посчитали организатором незаконного пикета с использованием сборно-разборных конструкций. Антропов приговорил Пирожкова к штрафу в 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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