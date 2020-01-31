«Якобы он уговаривал не убивать его», – уральцу предъявили обвинение после конфликта со следователем на «Лексусе» (ДОКУМЕНТ)

Уральцу выдвинули обвинение в угрозе убийством в адрес следователя. Речь идет о конфликте, который произошел 8 сентября 2019 года на заправке «Газпром» между двумя автомобилистами. Спор между мужчинами начался «из-за воздуха».

Напомним, Антон Истомин ждал очереди на АЗС, чтобы подкачать колеса. В этот момент с другой стороны подъехал Артем Халилов (заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области) на своем внедорожнике. Со слов Истомина, после перепалки Халилов угрожал, толкал, а потом и вовсе схватил за горло и начал душить оппонента. Антон испугался, взял из машины складной нож в качестве утяжелителя, как он сам заявил, и вернулся к обидчику, чтобы объяснить, что его поведение недопустимо. После этого события было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Антон Истомин рассказал «Новому Дню», что прошла серия допросов, сделали экспертизу ножа, он был признан туристическим. «Повторная экспертиза следов удушения была. Следователь пытался выяснить, как именно были оставлены следы удушения, и мог ли я сам их себе оставить. Я так понимаю, это с тем намеком, якобы я сам себя душил. Потом следователь начал предполагать, что это засосы. Начал спрашивать, есть ли у меня девушка или жена. Оставляли ли они мне засосы. Никого не нашел», – поясняет Истомин.

Также молодой человек намерен оспорить некоторые результаты экспертизы здоровья, в которых говорится, что якобы парень страдал от энуреза и компьютерной зависимости. «В итоге мне выдвинули обвинение по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Я якобы приставлял нож к горлу Халилова. Что Халилов в этот момент уговаривал меня не убивать его из-за такой пустяковой ссоры. Что я высказывал слова убийства, что я его сейчас убью здесь на месте. Я такого не говорил», – возмущенно рассказывает обвиняемый. Он также дополнил, что его заявление, которое он написал на Халилова после конфликта, попросту приобщили к уголовному делу.

В феврале Истомина допросят в качестве обвиняемого. По предположению адвоката молодого человека Елены Афанасьевой, в марте может начаться суд по этому делу.

Конфликт на заправке

Екатеринбург, служба информации

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