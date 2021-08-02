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Понедельник, 2 августа 2021, 09:32 мск

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Следователь на золотом «лексусе» опять потребовал отменить приговор

Следователь на золотом «лексусе» Артем Халилов из Екатеринбурга снова требует отменить приговор екатеринбуржцу Антону Истомину – с молодым человеком капитан юстиции повздорил на заправке – они не поделили шланг для подкачки колес. В итоге Халилов обвинил Истомина в угрозе жизни и добился возбуждения уголовного дела, используя служебное положение, считает сторона защиты екатеринбужца.

Мировой суд встал на сторону простого гражданина – и оправдал его, после чего следователь обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию – но и там посчитали, что Истомин не виноват.

Теперь следователь обратился с новым требованием отменить оправдательный приговор своему оппоненту. Дело рассмотрит Седьмой кассационный суд в Челябинске. Заседание состоится завтра, 3 августа, в 10 часов утра.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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