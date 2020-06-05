«Он приставил нож к горлу, был не в себе», – следователь рассказал в суде подробности громкого конфликта на заправке (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге состоялось судебное заседание по громкому делу о конфликте на заправке между екатеринбуржцем и следователем на золотом «Лексусе». Во время процесса был допрос представителя правоохранительных органов, который выступает в качестве потерпевшего, а также суд выслушал свидетелей, работавших в тот день на АЗС. Подробности – в нашем материале.

Допрос следователя СК в суде

Замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области Артем Халилов рассказал суду, что на АЗС у него с Антоном Истоминым действительно завязался спор из-за шланга для подкачки колес. В своем выступлении Халилов заявляет суду, что он подошел к обвиняемому и спокойно начал объяснять, мол, сейчас его очередь. На что Антон Истомин «в грубой нецензурной форме» высказался о своем безразличии.

Во время перепалки мужчины оба держались за шланг, конец которого обвиняемый резко дернул, а после попытался ударить Халилова, рассказывает сам следователь.

«В этот момент он попытался вывести меня из равновесия, дернул за шланг, из-за чего я левой рукой уперся в область плеча или груди, чтобы не упасть вместе с ним. После чего Истомин начал грубо говорить: «Зачем ты хватаешь меня за шею, зачем ты меня душишь». Я ему сказал, чтобы он не играл на публику», – вспоминает Халилов.

В адрес правоохранителя, по его словам, посыпались угрозы. Но при этом шланг остался в руках Халилова, который ушел подкачивать колеса своего «Лексуса».

«Я увидел, что он идет в мою сторону с ножом, у которого раскрыл лезвие. После он резко подошел ко мне, нагнулся и своей правой рукой лезвие ножа приставил к шее. Первое, что сказал Истомин: «Я тебе воткну нож, ты истечешь кровью, я тебе даже скорую не вызову». Я испугался за свою жизнь», – добавляет силовик, отметив, что спустя мгновение Истомин опустил нож, а изо рта у него была видна пена.

После Халилов начал объяснять гражданину, что его действия – это преступление. Он сообщил, что является следователем и уверен, что в данный момент Истомин нарушает закон. Более того, делает он это под прицелом камеры видеонаблюдения АЗС. После этих слов Антон ушел в свою машину.

Со слов Халилова, к делу приобщено видео, где Истомин показывает нецензурные жесты и заявляет, что никакого ножа нет.

После инцидента оба молодых человека обратились в полицию. Отец обвиняемого созванивался с Артемом Халиловым. Была даже процедура медиации, в ходе которой следователь предложил вариант для урегулирования конфликта: «Я предложил вариант. Мне никакой материальной составляющей в этой ситуации нет. Я предложил вариант: пусть он заплатит 200 тысяч рублей в детский дом – вопросов нет. Я готов пойти на примирение», – сообщил Халилов.

Истомин не согласен с показаниями Халилова. Кроме того, он заявляет, что на перемирие с ним потерпевший не идет. «Никаких заявлений не поступало. Он неоднократно врал, что хотел со мной помириться, якобы, когда я ему писал. Это откровенное вранье. Насчет медиации – никаких предложений с его стороны не поступало. Я спросил у адвоката, как это делается. Адвокат сказала, что раз Халилов обвиняет, он должен встать и заявить о перемирии», – утверждает Истомин.

Как уже сообщал «Новый День», 8 сентября 2019 года мужчины поссорились на АЗС из-за того, что не поделили шланг для подкачки колес. Со слов Истомина, после перепалки Халилов угрожал, толкал, а потом и вовсе схватил за горло и начал душить оппонента. Антон испугался, взял из машины складной нож в качестве утяжелителя, как он сам заявил, и вернулся к обидчику, чтобы объяснить, что его поведение недопустимо. После этого в отношении Истомина было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Сегодня в суде допросили троих сотрудников АЗС, но никто из них не видел, как развивался конфликт. Заседание отложили до 8 июня.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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