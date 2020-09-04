Чемпион по боксу Егор Мехонцев выступил экспертом по ударам в «деле водителя золотого «Лексуса»

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Егор Мехонцев сегодня выступил в суде в качестве свидетеля защиты по делу о конфликте двух водителей на заправке. Особенность ситуации в том, что Мехонцев при разборке лично не присутствовал, но, просмотрев видеозапись с камеры наблюдения, высказал суду свое экспертное мнение о том, кто виноват.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети адвокат Сергей Колосовский. Как уже писал РИА «Новый День», ссора двух водителей на заправке 8 сентября 2019 вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель золотого «Лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством.

Адвокат Сергей Колосовский пишет, что на видеозаписи видно, что именно следователь Халилов первым нападает на Истомина и хватает его за шею. Но Халилов заявил, что этим движением он блокировал удар, нанесенный Истоминым. «Нам пришлось пригласить специалиста в области нанесения ударов. И олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу Егор Мехонцев подробно разъяснил, кто кого бьет на этом видео. И не надо быть боксером, чтобы увидеть, что Халилов хватает Истомина за шею, а Истомин изнутри пытается блокировать это движение. И никаких угроз ножом на видео не зафиксировано, потому что Халилов не стоял бы вплотную к Истомину в той ситуации, которую он рисует, а разорвал бы дистанцию до безопасной. Следователь Халилов пытался защищаться: «Вот вы говорите как боксер, а я 10 лет занимался плаванием, что я должен был сделать?» – «Уплыть», – ответил чемпион. Как потом выяснилось, то же самое подумали почти все присутствовавшие», – поведал адвокат.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 11 сентября.

Конфликт на заправке

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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