Дорожный конфликт между следователем и другим автомобилистом может дойти до Бастрыкина (ФОТО, ВИДЕО)

Конфликт между местным жителем и замом руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга может выйти на новый уровень. Адвокат одного из участников ссоры организовал сбор подписей, чтобы в последствие петиция оказалась у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Конфликт на заправке

«Конфликт из-за воздуха» на заправке «Газпром» произошел 8 сентября. Как рассказывает Антон Истомин, он стоял в очереди, чтобы подкачать колеса. Когда он начал подъезжать к аппарату, напротив его авто встал «Лексус» LX570 золотого цвета.

«Я вышел из машины, водитель «Лексуса» тоже. Он говорит, что очередь его. Я сказал, что очередь с другой стороны. Началась перепалка, где он стал мне угрожать. Прозвучали такие слова: «Да ты знаешь, кто я такой!». Угрожал, постоянно пихал меня, оттеснял. Начал отбирать шланг для подкачки, в определенный момент он его резко дернул на себя, я рефлекторно отдернул его на себя. И в этот момент он схватил меня за горло и начал душить», – вспоминает Истомин.

Антон испугался и пошел к своему авто. Там он взял складной нож, как сам говорит, в качестве утяжелителя на случай драки. А после вновь подошел к водителю «Лексуса», чтобы объяснить ему недопустимость такого поведения. «Он сказал, что сломает мне жизнь и закроет меня. Бросил шланг на землю, начал куда-то звонить, громко представляться начальником следственного комитета. Я же взял шланг и продолжил накачивать свои колеса. Подкачав колеса, я сел в машину, он подошел к моему окну, сказал: «Можешь уехать, я тебя все равно найду, поверь»», – дополнил Истомин.

Спустя час ему позвонил участковый и попросил приехать, чтобы дать показания. Там же выяснилось, что Артем Халилов (так зовут водителя «Лексуса») написал заявление на Антона. Сам Халилов является заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области. Через полторы недели дело оказалось в следственном комитете, а еще через неделю материалы передали другому следователю и возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

«Халилов утверждает, что на заправке 8 сентября Истомин подносил ему к горлу нож и говорил слова, угрозы убийством. Что опровергается из видеозаписи инцидента», – рассказывает подробности уголовного дела корреспонденту «Нового Дня» адвокат Истомина Елена Афанасьева.

Елена Афанасьева

Истомин прошел медицинское освидетельствование, где эксперт установил, что на его шее остались следы от сдавливания руками. Однако пока Халилова к ответственности не привлекли. «Я думаю, если и надо возбуждать, то по статье 116 УК РФ, потому что сделано это было Халиловым из хулиганских побуждений, то есть он демонстрировал явное неуважение к обществу, его порядкам», – дополнила Афанасьева.

Сам Халилов от комментариев отказался. По телефону он лишь сказал, что очередь на данной заправке выстраивается с двух сторон, а Истомин вел себя попросту неадекватно.

Адвокат Афанасьева приняла решение создать петицию, чтобы собрать подписи, надеясь на то, что они дойдут до председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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