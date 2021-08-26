Свердловчанин просит Путина уволить следователя на «золотом» лексусе (ФОТО)

Свердловчанин Антон Истомин написал обращение к Владимиру Путину с просьбой уволить Артема Халилова, который получил известность в СМИ как «следователь на золотом лексусе».

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции адвокаты из бюро «Логард», которые представляли интересы Антона Истомина в суде, когда следователь обвинил его в угрозе убийством. По мнению и Истомина, и его адвокатов, Артем Халилов недостоин занимать должность в следственном комитете, так как использовал свое служебное положение, чтобы расквитаться с рядовым гражданином за мелкий бытовой конфликт.

Как сообщал «Новый День», следователь и Истомин повздорили на заправке из-за шланга для подкачки колес, после чего Халилов обвинил Истомина в угрозе жизни и добился возбуждения уголовного дела об угрозе убийством. Мировой суд встал на сторону простого гражданина – и оправдал его, после чего следователь обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию – но и там посчитали решение суда справедливым. Тот же вердикт вынесла кассация. Истомин был полностью оправдан, но Халилов не только не понес наказания, но и был повышен в звании с капитана до майора.

Адвокат Сергей Колосовский на сегодняшней пресс-конференции заявил, что цель обращения к президенту – «развернуть СКР лицом к людям».

Адвокат бюро «Логард» Елена Афанасьева заявила, что несмотря на то, что ее доверитель оправдан, как адвокату и гражданину ей хочется дойти до конца и добиться увольнения Халилова, потому что он не соответствует занимаемой должности. «В СКР есть много достойных людей, но Халилову среди них не место», – подчеркнула она.

То же самое подтвердила ее коллега Мария Кирилова: «Пять или семь следователей расследовали это дело. У нас что, в области преступления закончились? Судя по новостям – нет», – отметила она.

Сам Истомин, который из-за болезни участвовал в конференции по видеосвязи, рассказал, что все два года, пока шло следствие и суд, он боялся, потому что он никак не ожидал, что конфликт на заправке выльется в реальное уголовное дело.

По словам Афанасьевой, все расследование было направлено на то, чтобы не допустить уголовного преследования Халилова. Пытаясь объяснить следы от рук Халилова на шее Истомина, следователи опросили практически всех его знакомых, вплоть до того, что спрашивали его мать, не видела ли она, как Антону ставит засосы девушка. Тем не менее, Антон Истомин не настаивает на наказании оппонента. Единственное его желание – чтобы майора Халилова уволили из СКР ради безопасности других простых людей.

Добавим, что представители СУ СКР по Свердловской области были приглашены на сегодняшнюю пресс-конференцию, но никто из них не явился.

Екатеринбург, новый день, Евгения Вирачева

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