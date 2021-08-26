После письма екатеринбуржца к Путину «следователем на золотом «Лексусе» занялся глава СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату комитета провести служебную проверку в отношении замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артема Халилова.

Центральный аппарат СКР сообщил, что руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский должен доложить начальству о проведенных следственных действиях по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) по факту конфликта на АЗС Екатеринбурга между местным жителем Антоном Истоминым и сотрудником СУ СКР по Свердловской области Халиловым.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром екатеринбуржец Антон Истомин и его адвокаты сообщили на пресс-конференции, что Истомин написал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить Артема Халилова, который получил известность в СМИ как «следователь на золотом лексусе». По мнению Истомина, майор юстиции Артем Халилов недостоин занимать должность в следственном комитете, так как использовал свое служебное положение, чтобы расквитаться с рядовым гражданином за мелкий бытовой конфликт.

Напомним, в ноябре 2019 года следователь и Истомин повздорили на заправке из-за шланга для подкачки колес, после чего Халилов обвинил Истомина в угрозе жизни и добился возбуждения уголовного дела об угрозе убийством. Мировой суд встал на сторону простого гражданина – и оправдал его, после чего следователь обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию – но и там посчитали решение суда справедливым. Тот же вердикт вынесла кассация. Истомин был полностью оправдан, но Халилов не только не понес наказания, но и был повышен в звании с капитана до майора юстиции.

Антон Истомин в своем обращении к президенту не настаивает на наказании оппонента. Единственное его желание – чтобы майора Халилова уволили из СКР ради безопасности других простых людей, так как, по мнению горожанина, Халилов способен использовать служебное положение в личных целях и недостоин занимаемой должности.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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