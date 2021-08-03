Кассационный суд оставил в силе приговор по делу золотого «лексуса»

Сегодня Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел жалобу следователя на золотом «лексусе» Артема Халилова из Екатеринбурга, который уже во второй раз потребовал отменить приговор екатеринбуржцу Антону Истомину. Однако очередная инстанция ответила майору юстиции отказом.

Как рассказала «Новому Дню» адвокат конторы «Магнат» Елена Афанасьева, которая представляет интересы Истомина, на сегодняшнем заседании присутствовала представительница Генеральной прокуратуры РФ. «Она сообщила, что оснований для пересмотра судебных решений она не видит, судебные решения законные, а кроме того, в суде было установлено, что зачинщик конфликта – Халилов, и Истомин в его адрес никаких угроз не высказывал», – сказала агентству Афанасьева.

Также она добавила, что майор юстиции Халилов оказался, по всей видимости, «не знаком с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ». «В этой кассации он не написал ни одного обоснования для кассационного обжалования», – сказала она, отметив, что не исключает, что Халилов попробует обратиться в Верховный суд РФ.

Напомним, молодые люди повздорили на заправке из-за шланга для подкачки колес, после чего капитан юстиции Халилов обвинил Истомина в угрозе жизни и добился возбуждения уголовного дела об угрозе убийством. Мировой суд встал на сторону простого гражданина – и оправдал его, после чего следователь обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию – но и там посчитали, что Истомин не виноват.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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