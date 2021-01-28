Следователь на «золотом лексусе» проиграл апелляцию по делу о конфликте на заправке

Следователь на «золотом лексусе» Артем Халилов проиграл апелляцию на решение мирового судьи – оправдать его обидчика, Антона Истомина, с которым почти полтора года назад повздорил на заправке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, после оглашения решения Халилов удалился молча, комментариев журналистам давать не пожелал.

Как уже писал «Новый День», ссора двух водителей на заправке 8 сентября 2019 вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель «золотого лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством. По словам истца, Истомин угрожал ему ножом.

В суде представитель прокуратуры просила для Истомина 180 часов обязательных работ, а в качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Халилова. Но на оглашении приговора судья заявила, что обвинение построено главным образом на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно. Ни один из свидетелей резонансного конфликта на заправке ножа в руках Истомина не видел. Истомин был полностью оправдан. Халилов подал апелляцию.

Подробности сегодняшнего заседания – скоро в видеорепортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

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