Следователь на «золотом» «Лексусе» хочет оспорить приговор в суде

Следователь Артем Халилов собирается оспорить приговор мирового суда, который оправдал обидчика силовика – екатеринбуржца Антона Истомина. Об этом сообщили в адвокатской конторе «Магнат».

Между молодыми людьми, напомним, произошел конфликт на заправке. Они повздорили из-за того, что не поделили шланг для подкачки колес. Началась потасовка, а в итоге в отношении Истомина было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Оппонент екатеринбуржца, водитель «Лексуса» золотого цвета, оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР. Он заявлял, что его противник угрожал ему ножом.

В суде представитель прокуратуры просила для Истомина 180 часов обязательных работ, а в качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Халилова. Судья заявила, что обвинение построено главным образом на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно для обвинительного приговора. Ни один из свидетелей резонансного конфликта на заправке ножа в руках Истомина не видел.

Екатеринбург, Елена Сычева

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