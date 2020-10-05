Обидчика следователя на золотом «Лексусе» оправдали (ФОТО)

Мировой суд оправдал екатеринбуржца Антона Истомина, которого обвиняли в угрозе убийством следователю Артёму Халилову.
Как передаёт корреспондент «Нового Дня», судья заявила, что обвинение построено главным образом на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно для обвинительного приговора. Ни один из свидетелей резонансного конфликта на заправке ножа в руках Истомина не видел.
Как сообщал «Новый День», представитель прокуратуры просила для Истомина 180 часов обязательных работ (максимальная санкция по этой статье УК – два года лишения свободы, – прим. ред.). В качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Артема Халилова. «Этим прокуратура выразила свою оценку поведению следователя как недопустимого и аморального», – отметила адвокат Елена Афанасьева.
Как уже писал РИА «Новый День», ссора двух водителей на заправке 8 сентября 2019 вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель золотого «Лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 05.10.20
Самбисты устроили флешмоб и забег в честь 11-летия самого молодого района Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО). / В Красноуральске будут судить автомобилистку, которая укусила гаишника за ногу. / У екатеринбургского депутата нашли нарушения в декларации о доходах. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube