Обидчика следователя на золотом «Лексусе» оправдали (ФОТО)

Мировой суд оправдал екатеринбуржца Антона Истомина, которого обвиняли в угрозе убийством следователю Артёму Халилову.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», судья заявила, что обвинение построено главным образом на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно для обвинительного приговора. Ни один из свидетелей резонансного конфликта на заправке ножа в руках Истомина не видел.

Как сообщал «Новый День», представитель прокуратуры просила для Истомина 180 часов обязательных работ (максимальная санкция по этой статье УК – два года лишения свободы, – прим. ред.). В качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Артема Халилова. «Этим прокуратура выразила свою оценку поведению следователя как недопустимого и аморального», – отметила адвокат Елена Афанасьева.

Как уже писал РИА «Новый День», ссора двух водителей на заправке 8 сентября 2019 вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель золотого «Лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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